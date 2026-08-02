Жителям Югры предлагают написать свой путеводитель по северу округа

Фото: пресс-служба губернатора Югры

Никто не знает северную часть Ханты-Мансийского автономного округа – Югры лучше самих югорчан. Потаенные местечки, красоты природы, аутентичность коренного населения и суровое очарование Берёзовского и Белоярского районов, которые относятся к Арктической зоне Югры могут стать участниками крауд-проекта «Открой Арктику Югры».

В правительстве Югры рассказали, что с 1 августа по 27 сентября в регионе югорчане могут предложить свои маршруты, как пешие, так и водные и сезонные, по самым северным территориям региона.

- Из лучших идей сложится живой путеводитель по Арктической зоне Югры, написанный теми, кто по-настоящему любит эти места. Участие в проекте даст шанс заявиться на Всероссийский конкурс «Дальний Восток - Земля приключений», где гран-при составляет 3 миллиона рублей, – добавили в правительстве.

Оставлять свои идеи можно на платформе «Открытый регион».