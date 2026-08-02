Аномальная жара до +33 градусов задержалась 2 августа только в Нижневартовском районе Югры

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

В воскресенье, 2 августа, в Ханты-Мансийским автономном округе – Югре облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +20...+25 градусов, в Нижневартовском районе +28,+33 градуса.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, до обеда без осадков, после – дожди с грозой. Ветер восточный, северо-восточный 1-8 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +25 градусов, вечером +18 градусов.

В Сургуте переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Утром +24 градуса. Днем воздух прогреется до +28 градусов. Вечером похолодает до +21 градуса.

В Нижневартовске переменная облачность и дожди. Ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +25 градусов, вечером +20 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, сильные дожди с грозами. Ветер восточный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха утром +24 градуса, днем +26 градусов, вечером +21 градус.