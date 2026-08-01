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НовостиПроисшествия1 августа 2026 9:17

В Радужном 5-летний мальчик погиб после падения из окна многоэтажки

Из окна многоэтажки в Радужном выпал ребенок и погиб
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели маленького мальчика, который выпал из окна многоэтажного дома. Трагедия произошла 31 июля в 6 микрорайоне города.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома. Какое-то время ребенок еще был жив. Его доставили в больницу. где он скончался от полученных при падении травм. Прокуратура даст оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка.

- В целях установления всех обстоятельств и причин случившегося следственным путем по факту произошедшего следственным отделом по Нижневартовскому району возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По уголовному делу проводятся следственные действия, – прокомментировали в СУ СК по ХМАО-Югре.

Следственное управление призывает родителей не оставлять малолетних детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже ненадолго.