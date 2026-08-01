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НовостиОбщество1 августа 2026 8:07

Житель Нижневартовска передумал быть отцом, но суд решил иначе

Вартовчанин усыновил ребенка сожительницы, а потом передумал быть его отцом
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

Крайне необдуманный поступок совершил житель Нижневартовска. Он усыновил сына своей сожительницы. Как итог, пара рассталась, а ребенок оказался не нужен бывшему папе, ведь теперь ему придется платить алименты.

По данным « Судов Югры», вартовчанин обратился в суд с иском к отделению ЗАГС о признании недействительной записи акта об установлении отцовства и аннулировании сведений об отце в свидетельстве о рождении ребенка. В суде мужчина пытался доказать, что ЗАГС незаконно внёс его данные как отца мальчика. При этом в свидетельстве о рождении ребенка матерью уже был указан другой мужчина.

В ходе разбирательства выяснилось, что вартовчанин точно знал, что ребенок не его биологически и он сам подписал заявление об установлении отцовства. В итоге, суд отказал папаше в иске.