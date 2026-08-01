Горе-мать из Нягани лишили прав на двух детей

Мамаша лишена родительских прав в отношении обоих детей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Няганский городской суд лишил родительских прав в отношении двух детей жительницу города 1991 года рождения.

По данным «Судов Югры», с иском в суд вышел орган опеки и попечительства города. У женщины дети 2011 и 2021 годов рождения. Долго время мамаша злоупотребляет наркотиками, алкоголем, дети голодные, неухоженные, школу посещают через раз. Необходимой одежды и обуви по сезону у них нет. Горе-мать уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, но продолжает уклоняться от своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Суд удовлетворил требования истца в полном объеме.

Мамаша лишена родительских прав в отношении обоих детей. Далее дети отправятся либо в приют, либо в замещающую семьи, а мать обязали платить алименты.