Школьник из Югры создал для мошенников виртуальную телефонную станцию

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Нижневартовске задержали 16-летнего жителя посёлка Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Школьника подозревают в организации нелегального узла связи в интересах дистанционных мошенников.

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

По данным УМВД по ХМАО-Югре, какое-то время назад школьнику в мессенджере пришло сообщение от неизвестного с предложением легкого заработка. Подросток согласился на и на переведенные деньги вербовщиков купил 10 сим-карт и три смартфона, потратив на это около 13 тысяч рублей. Затем школьник установил специальное программное обеспечение на купленные смартфоны, а также на три личных телефона, предоставив нанимателям удалённый доступ. Через эту виртуальную АТС аферисты обзванивали граждан России, чтобы выманивать у них сбережения. За месяц мошенники перечислили подростку порядка 350 долларов США на его криптокошелёк.

Школьник признался, что догадывался о незаконности такой подработки. У подростка изъяли у фигуранта сотовые телефоны, банковские и сим-карты. В отношении него возбуждено уголовное дело. Оперативники продолжают работу по установлению личностей организаторов криминальной схемы.