В Югре горят леса на площади 3864,3 га

Скрин с поратла ИАС Лесные пожары

На утро 1 августа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действуют 45 лесных пожаров на общей площади 3864,3 га. Леса горят в Нижневартовском, Октябрьском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Сургутском, Белоярском и Берёзовском районах. В настоящее время 22 пожара локализованы на общей площади 2014,6 га.

На тушении работают 747 человек. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников. В Нижневартовском районе до 10 августа действует режим ЧС муниципального характера с запретом на посещение лесов. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. В Сургутском районе, а также в поселке Банный и деревне Юган с 1 августа отменен особый противопожарный режим. Он действовал с 25 июля. С этого дня снят запрет на посещение лесов.

Всего за последние сутки было выявлено 16 новых лесных пожаров, 1 из них ликвидирован на площади 0,02 га. За 2026 год зарегистрировано 492 лесных пожара на общей площади 43357,62 га.