Жаркая погода с дождями и грозами встречает 1 августа в Югре

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

В субботу, 1 августа, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре облачная с прояснениями погода. Пройдет кратковременный, местами сильный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер восточной четверти 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +26,+31 градус, местами +20,+25 градусов.

В Ханты-Мансийске утром туман, переменная облачность. Днем пройдут небольшие дожди и гроза. Ветер восточный, северо-восточный, юго-восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха утром составляет 21 градус, днем станет теплее до +26 градусов, вечером + 18 градусов.

В Сургуте переменная облачность, к вечеру кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный, юго-восточный, южный 1-7 метров в секунду, к ночи – штиль. Утром +27 градусов, днем +32 градуса, вечером +23 градуса.

В Нижневартовске переменная облачность, возможен слабый дождь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха утром +25 градусов, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Нефтеюганске переменная облачность, вечером – дожди. Ветер утром юго-западный – 1-3 метра в секунду. К полудню наступит штиль, затем подует юго-восточный ветер с переходом на южный, северо-восточный и восточный 2-7 метров в секунду. Утром +27 градусов, днем +31 градус, вечером +22 градуса.