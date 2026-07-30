Энергетики повысили надежность электроснабжения нефтегазоконденсатного месторождения в Югре

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В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП). Энергообъект участвует в электроснабжении крупного нефтегазоконденсатного месторождения.

На участке ЛЭП протяженностью 16 километров специалисты компании установили дополнительные ограничители перенапряжения и обновили 447 стеклянных изоляторов. Новое оборудование российского производства отличается механической прочностью, высокими диэлектрическими свойствами, устойчивостью к воздействию ультрафиолета и влаги.

Трасса линии электропередачи проходит в труднодоступной заболоченной местности, поэтому для доставки бригады из пяти человек и необходимого оборудования были задействованы вездеходы на шинах сверхнизкого давления. Во время проведения работ электроснабжение потребителей осуществлялось по резервной схеме. Стоимость работ превысила 8,5 млн рублей.

«Россети Тюмень» отметили, что технические мероприятия выполнены в рамках производственной программы. Плановый ремонт позволил повысить надежность электроснабжения одного из самых крупных нефтегазоконденсатных месторождений Западной Сибири.