Дождь гроза и жара идет на спад: погода в Югре 30 июля 2026 года

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

В четверг, 30 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, при грозе порывы 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +28...+33 градуса, местами +21...+26 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и небольшой дождь. Ветер юго-западный, к ночи южный 1-8 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +29 градусов, вечером +20 градусов.

В Сургуте переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер юго-западный 1-9 метров в секунду. Сейчас +27 градусов, днем +30 градусов, вечером +23 градуса.

В Нижневартовске переменная облачность, утром и вечером ясно. Днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, западный 1-5 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +28 градусов, вечером +21 градус.

В Нефтеюганске переменная облачность и после обеда дождь. Ветер юго-западный, западный 2-8 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Когалыме переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, западный, юго-западный 2-8 метров в секунду. Утром на термометре +29 градусов, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Нягани переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный, западный 1-7 метров в секунду, к ночи - штиль. Утром +23 градуса, днем +29 градусов, вечером +22 градуса.

В Мегионе переменная облачность, дожди. Ветер юго-западный, западный 1-6 метров в секунду. Сейчас +26 градусов, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Радужном переменная облачность, без осадков. Ветер утром – штиль, после – южный, юго-западный 1-6 метров в секунду. Утром +28 градусов, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Лангепасе переменная облачность, дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 1-7 метров в секунду. Утром +27 градусов, днем +29 градусов, вечером +22 градуса.

В Лянторе переменная облачность, дождь, к ночи - ясно. Ветер южный, юго-западный 2-7 метров в секунду. Утром +27 градуса, днем +30 градусов, вечером +23 градуса.

В Урае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 2-8 метров в секунду, к ночи – южный 1-4 метра в секунду. Сейчас +23 градуса, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Белоярском переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 1-8 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, после обеда - дожди. Ветер юго-западный, западный, южный 1-9 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +29 градусов, вечером +22 градуса.

В Югорске до обеда солнечно, после – переменная облачность и без осадков. Ветер западный 1-7 метров в секунду, к ночи - штиль. Сейчас +22 градуса, днем +29 градусов, вечером +21 градус.

В Покачах переменная облачность, дождь. Ветер южный, юго-западный 1-6 метров в секунду. Сейчас +27 градусов, днем +29 градусов, вечером +22 градуса.

В Советском до обеда солнечно, после - переменная облачность и без осадков. Ветер западный 1-7 метров в секунду, к ночи - штиль. Сейчас +21 градус, днем +29 градуса, вечером +21 градус.