Спорт без границ

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В Ханты Мансийске готовится масштабное спортивное событие, которое объединит любителей активного образа жизни всех возрастов. 8 августа стадион «Югра Атлетикс» станет главной площадкой празднования Дня физкультурника — здесь развернётся фестиваль «ВТБ — Сибирское здоровье».

Программа обещает быть по настоящему насыщенной: организаторы подготовили свыше 40 локаций, вход - свободный. Одновременно будут проходить состязания для семей, корпоративных команд и индивидуальных участников. Ожидается, что праздник соберёт более 2 000 человек — спортсменов, болельщиков, детей и родителей, которые хотят зарядиться энергией движения.

Фестиваль проводится с 2013 года и включен в календарь главных спортивных событий Югры.

"С каждым годом растет число участников, повышается уровень и рекорды победителей. А энергия, которая рождается в совместных активностях, объединяет поколения и придает семьям, командам и всему региону особую силу», – отметил вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.

В программе — сразу несколько спортивных направлений: от классических футбола, волейбола и стритбола до гиревого спорта, фиджитал дисциплин, дартса, фехтования, шахмат и единоборств. Любителей испытаний ждёт тестирование норм ГТО, а поклонников зрелищ — показательные выступления спортивных клубов и мастер классы от профессионалов.

Для юных гостей продумана отдельная зона: здесь можно будет сыграть в гигантские шахматы, поучаствовать в игровых танковых сражениях и, конечно, полакомиться сладкой ватой. А корпоративные и муниципальные команды вновь поборются за звание самых спортивных — в этом году в турнире традиционно участвуют сборные от крупнейших организаций округа.

По словам заместителя губернатора ХМАО Югры Елены Майер, развитие массового спорта остаётся одним из ключевых направлений работы региона. «В этом году объединенные День физкультурника и проект «Сибирское здоровье» подтверждают: спорт становится нормой жизни для югорчан", — отметила она.