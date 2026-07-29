«Наука среди древних городищ»: на Барсовой горе почти готов конгресс-холл для учёных и детей

Фото: vk.ru/aatrubetskoy

На Барсовой горе подходит к концу строительство конгресс-холла музейного центра — здание уже возведено, оборудование закуплено, сейчас рабочие монтируют инженерные сети. Этот объект станет не просто площадкой для встреч, а настоящим научным и просветительским пространством, органично вписанным в уникальный исторический ландшафт.

Как рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, научное изучение Барсовой горы не остановится: раскопки в этой части продолжат, а новый конгресс-холл как раз и призван стать центром притяжения для учёных. Здесь планируют проводить серьёзные научные мероприятия с полным погружением в тему — с выездом на место, с возможностью сразу спуститься к объекту исследований и вести работу в тесной связке с археологическими площадками. Андрей Трубецкой подчеркнул, что первым крупным событием здесь должен стать всероссийский форум под научным руководством специалистов Государственного Эрмитажа.

Площадь модульного здания — 600 квадратных метров. Это будет третий и самый большой интерактивный павильон на пешеходной тропе «ЧелоВечность». По словам начальника управления культуры администрации Сургутского района Сергея Тирона, холл будут использовать не только для науки, но и как образовательный центр для детей.

Сердце комплекса — конференц-зал на 206 квадратных метров. Его оснащают по последнему слову техники: здесь появится большой экран размером 2 на 4 метра, современное звуковое и мультимедийное оборудование, трансформируемая мебель. Особое внимание уделили международной составляющей. Андрей Трубецкой добавил, что в зале установят системы синхронного перевода с английского и китайского языков. Кроме того, в здании разместят переговорную комнату, кабинет для переводчиков, кафетерий и просторную террасу площадью 114 квадратных метров, где можно проводить мероприятия на свежем воздухе.

Уникальность проекта — в его расположении: конгресс-холл находится среди исторических городищ и селищ. Такая близость к памятникам позволит учёным, историкам и археологам буквально за несколько минут переходить от докладов к полевым исследованиям. Уже проложена пешеходная дорожка, на которой позже смонтируют освещение и систему видеонаблюдения.

Финансирование идёт за счёт бюджета Сургутского района: на сам конгресс-холл выделено 115,5 миллиона рублей. В целом благоустройство территории Барсовой горы, где расположены музей и два интерактивных павильона, а также проложена 5-километровая туристическая тропа «ЧелоВечность» с арт-объектами и тематическими локациями, оценивается в 946,2 миллиона рублей консолидированного бюджета.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.