После вмешательства СК житель Югры получил компенсацию за аварийное жильё

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

Житель посёлка Куть Ях Нефтеюганского района смог добиться восстановления своих жилищных прав. В феврале 2026 года мужчина обратился в приёмную председателя СК России Александра Бастрыкина во «ВКонтакте». Он рассказал о нарушении своих прав: в его собственности была квартира в четырёхквартирном доме 1981 года постройки на улице Луговой. Ещё в 2022 году здание признали аварийным из за сильного износа конструкций и обязали расселить до декабря 2025 года. Однако, несмотря на неоднократные обращения мужчины с просьбой выплатить компенсацию, вопрос никак не решался.

Ситуация сдвинулась с мёртвой точки после того, как по поручению Александра Бастрыкина в СУ СК России по ХМАО Югре возбудили уголовное дело. Ход расследования взял под личный контроль руководитель следственного управления Михаил Мокшин.

Следователи Нефтеюганского межрайонного следственного отдела оказали мужчине поддержку и наладили взаимодействие с профильными ведомствами. Совместными усилиями удалось добиться реального результата: уже в июле жителю Куть Яха выплатили компенсацию, которой хватит на покупку благоустроенного жилья.

В информационном центре СК России по ХМАО Югре подчёркивают: защита законных интересов граждан, особенно в социально значимых вопросах, остаётся одним из приоритетов ведомства.

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