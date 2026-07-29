Югра участвует в международном туристическом конкурсе

Фото: правительство Югры

Югра участвует в престижной международной премии Russian Traveler Awards 2026. Эта награда отмечает самые яркие отели, маршруты и направления, а заодно помогает раскрывать потенциал внутреннего туризма и привлекать новых путешественников. Югра заявлена сразу в четырёх номинациях — и каждая из них по своему раскрывает характер северного края.

Один из претендентов на победу — экскурсионный маршрут «Месторождение Югра». Это первый национальный туристический маршрут региона, который позволяет по новому взглянуть на историю и самобытность Югры. Туристы не просто слушают рассказы гидов, а видят всё своими глазами: наблюдают за процессом добычи нефти, посещают куст скважин и кернохранилище, где бережно хранятся образцы горных пород — настоящие свидетельства геологического прошлого земли.

Экскурсия на завод «СибурТюменьГаз» перед гостями открывает масштаб современного производства: можно своими глазами увидеть, как устроена промышленность Югры, и прочувствовать ритм большого индустриального региона. Такой формат особенно ценят те, кто любит узнавать страну изнутри и интересуется технологическими процессами.

В номинации на лучший городской отель участвует гостиница «Югра». В ней удачно переплетаются комфорт и северное гостеприимство: каждая деталь интерьера словно рассказывает о природе и традициях края. Самобытность становится главным украшением отеля.

Для любителей самостоятельных путешествий подготовлен автомаршрут «Месторождение Югра». Он рассчитан на тех, кто предпочитает свободу дороги и долгие переезды, когда за окном сменяются пейзажи, а каждый поворот открывает новый вид.

В Югре удивительным образом уживаются, казалось бы, несовместимые вещи: мощная промышленность и древние традиции, современные производства и нетронутая природа, индустриальный ритм и размеренная жизнь северных поселений. Всё это складывается в уникальный образ региона, который хочется показывать и которым хочется гордиться.

Отдать свой голос за югорские проекты можно по специальной ссылке .

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