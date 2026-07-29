В Берёзовском районе обновляют трассу между Игримом и Нижними Нарыкарами по нацпроекту

Фото: Стройкомплекс Югры

В Берёзовском районе Югры полным ходом идёт ремонт важной для местных жителей дороги, связывающей Игрим с деревней Нижние Нарыкары. Участок протяжённостью 7,2 километра (с 7 го по 14 й километр) приводят в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для отдалённых поселений эта трасса — настоящая артерия: летом по ней добираются до речного транспорта, а зимой она становится прямым выходом на зимники.

Сейчас общая готовность объекта составляет 41 %. Дорожники уже полностью завершили фрезерование и устранили просадки старого полотна — это был один из самых трудоёмких этапов, без которого невозможно было двигаться дальше. Сейчас главная задача — укладка выравнивающего слоя асфальтобетона. На данный момент выполнено уже 67 % этого этапа: надёжное покрытие уложено на площади более 34 тысяч квадратных метров. Всего подрядчику предстоит уложить свыше 51 тысячи квадратных метров выравнивающего и финального верхнего слоёв.

Когда дорожная одежда будет полностью готова, специалисты приступят к укреплению обочины и восстановят откосы водопропускных труб. Проект рассчитан не на один сезон — объект является переходящим. Согласно условиям госконтракта, полностью завершить работы и сдать безопасную дорогу в эксплуатацию планируют в октябре 2027 года.

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