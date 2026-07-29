Югра присоединится ко всероссийскому флешмобу в честь Дня строителя

Фото: Стройкомплекс Югры

Югра готовится стать частью большого праздника, посвященного 70 летию Дня строителя. Всероссийский флешмоб «Россия в созидании: от Калининграда до Камчатки» стартовал — и приурочен он к юбилейной дате.

Честь дать старт масштабной акции выпала Ямалу: 140 строителей выстроились в живую цифру «70» — так они символично отметили юбилей профессионального праздника. Кадры получились по настоящему эффектными: с высоты птичьего полёта чётко видна праздничная композиция, а на земле — сотни специалистов, гордых своей профессией.

Минстрой России поддержал инициативу и теперь приглашает строительные команды со всей страны присоединиться к акции. Участникам предлагают создавать собственные композиции, снимать яркие видео и делиться ими в соцсетях — главное, не забыть отметить ведомство и использовать единый хештег #день_строителя_70. Так из отдельных роликов со всех уголков страны сложится большая общая история о людях, которые возводят города и меняют облик России.

В Югре мощная строительная отрасль — и у местных профессионалов точно есть чем гордиться и что показать. Присоединиться к флешмобу для них — отличный способ заявить о себе и поздравить коллег по всей стране.

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