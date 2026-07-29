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НовостиОбщество29 июля 2026 6:14

«Прибавка с 1 августа»: в ХМАО автоматически повысят пенсии работающим пенсионерам

Повышение затронет более 112 тысяч работающих пенсионеров Югры
Ирина Ларина
Повышение затронет более 112 тысяч работающих пенсионеров Югры

Повышение затронет более 112 тысяч работающих пенсионеров Югры

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа Отделение Социального фонда по ХМАО Югре проведёт беззаявительный перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Это значит, что людям не придётся подавать никаких заявлений — всё сделают автоматически.

Повышение затронет более 112 тысяч работающих пенсионеров Югры. Право на перерасчёт есть у тех, за кого работодатели в 2025 году уплачивали страховые взносы.

Корректировка коснётся сразу нескольких видов выплат: пенсий по старости, по инвалидности, а также пенсий по потере кормильца — но только в том случае, если на лицевой счёт умершего, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, которые не учли при первоначальном назначении пенсии.

Размер прибавки не фиксирован: он напрямую зависит от зарплаты пенсионера в прошлом году. Чем выше был заработок, тем существеннее окажется увеличение пенсии. При этом есть предел: максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента. А стоимость одного коэффициента будет определяться годом, когда человек оформил пенсию.

Если у вас остались вопросы по перерасчёту, специалисты Отделения Социального фонда по ХМАО Югре готовы помочь. Звоните в единый контакт центр по бесплатному номеру 8 800 100 00 01 — консультанты разберут вашу ситуацию и дадут персональные разъяснения.

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