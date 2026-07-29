«Прибавка с 1 августа»: в ХМАО автоматически повысят пенсии работающим пенсионерам

Повышение затронет более 112 тысяч работающих пенсионеров Югры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа Отделение Социального фонда по ХМАО Югре проведёт беззаявительный перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Это значит, что людям не придётся подавать никаких заявлений — всё сделают автоматически.

Повышение затронет более 112 тысяч работающих пенсионеров Югры. Право на перерасчёт есть у тех, за кого работодатели в 2025 году уплачивали страховые взносы.

Корректировка коснётся сразу нескольких видов выплат: пенсий по старости, по инвалидности, а также пенсий по потере кормильца — но только в том случае, если на лицевой счёт умершего, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, которые не учли при первоначальном назначении пенсии.

Размер прибавки не фиксирован: он напрямую зависит от зарплаты пенсионера в прошлом году. Чем выше был заработок, тем существеннее окажется увеличение пенсии. При этом есть предел: максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента. А стоимость одного коэффициента будет определяться годом, когда человек оформил пенсию.

Если у вас остались вопросы по перерасчёту, специалисты Отделения Социального фонда по ХМАО Югре готовы помочь. Звоните в единый контакт центр по бесплатному номеру 8 800 100 00 01 — консультанты разберут вашу ситуацию и дадут персональные разъяснения.

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