В Сургуте врачи спасли пациентку с опухолью почти в 40 сантиметров

Фото: МАХ-канал Романа Паськова

В Сургутской окружной клинической больнице медики совершили настоящее чудо — им удалось удалить у пациентки опухоль гигантских размеров. Новообразование достигало 38×30×18 сантиметров и занимало практически всю левую половину малого таза, забираясь даже в верхние отделы брюшной полости. Об этом рассказал директора депздрава Югры Роман Паськов в своем канале МАХ.

Женщина поступила в больницу экстренно: её мучили сильные боли в животе и задержка стула. Она связывала ухудшение самочувствия с последствиями перенесённого перелома шейки бедра — и потому не сразу заподозрила серьёзную патологию.

Когда врачи приступили к обследованию, картина оказалась пугающей. Опухоль не просто выросла до гигантских размеров — она полностью разрушила левую почку и успела затронуть соседние анатомические структуры. Ситуация требовала немедленного вмешательства.

Операция длилась 3 часа 20 минут. Хирургам предстояло решить сложнейшую задачу: удалить образование единым блоком, не задев жизненно важные органы. Специалисты сумели сохранить толстый и тонкий кишечник, избежав их резекции — а это существенно облегчит восстановление пациентки.

Фото: МАХ-канал Романа Паськова

За успех операции отвечала большая мультидисциплинарная команда. В неё вошли заведующий хирургическим отделением Ильнур Каримов, врачи онкологи Сергей Полозов и Морис Симонян, заведующий онкологическим отделением Александр Волкивский, анестезиолог реаниматолог Надежда Васина, медицинская сестра анестезист Ирина Лыскова и операционная медицинская сестра Анастасия Пешкун. Каждый из них внёс свой вклад в то, чтобы вмешательство прошло максимально безопасно и эффективно.

После операции материал отправили на гистологическое исследование — и диагноз оказался серьёзным: подтвердилась саркома, редкое и агрессивное злокачественное новообразование. При этом на данный момент признаков отдалённого метастазирования врачи не выявили — это даёт надежду на благоприятный прогноз.

Сейчас пациентка находится под наблюдением медиков. Дальнейшую тактику лечения будут определять совместно с федеральными экспертами — с помощью телемедицинских консультаций.

Врачи напоминают: крайне важно не откладывать визит к специалисту при любых тревожных симптомах. Ранняя диагностика нередко становится решающим фактором в борьбе с тяжёлыми заболеваниями.

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