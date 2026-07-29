«Не заманивать, а перенастраивать»: новый взгляд на будущее северных городов

Фото: администрация Сургута

Урбанизация не сбавляет оборотов: последние пятьсот лет люди всё активнее стягиваются в мегаполисы, а малые города и посёлки постепенно теряют население. И, похоже, этот тренд никуда не денется, считает генеральный директор Института территориального планирования «Град» Илья Бальцер в интервью «Платформе». Эксперт, работающий с северными территориями и с моногородами по всей России, уверен, что малые города не исчезнут совсем, но будут «сжиматься». При этом, по мнению Бальцера, в такой ситуации нет ничего катастрофического.

– И для большинства таких городов нужно заниматься планируемым сжатием. Я не вижу проблемы в том, что в городе жило 40 тысяч человек, а будет жить 20 тысяч. Создать комфортные условия для 20 тысяч, наверное, проще, чем для 40. Главное — чтобы город продолжал выполнять свою роль в экономике. Поэтому я бы вообще иначе ставил вопрос. Не «как заманить людей на Север», а «как заново настроить жизнь этих городов в меняющемся мире». Может быть, там будет жить меньше людей, но появятся более интересные институты, особые экономические или правовые условия.

Илья Бальцер рассуждает и о том, можно ли считать справедливым подход, при котором Северу заранее уготована роль временного общежития.

–Давно идут разговоры, что к северным городам нужно подходить иначе — не строить много жилья, не вкладываться в образование и городскую среду, потому что это якобы территории для временного проживания. Приехал человек на пять-десять лет, заработал и уехал на большую землю. Проблема в том, что люди там остаются, и далеко не все хотят уезжать. Человек часто любит место, где родился или прижился. Если мы на государственном уровне решим, что это «времянки», то поставим этих людей в заведомо ущербное положение — дадим им меньше, чем жителям других городов. Это кажется мне не очень справедливым, – высказал мнение эксперт.

Он убежден, что трансформации этих территорий придет естественным путем — без специальных политических решений. Просто потому что появляются возможности вести хозяйственную деятельность дешевле. Люди — это всегда очень дорого. А автоматизация эту стоимость снижает.

– Четвертая промышленная революция сама подтолкнет нас к тому, о чем мы пока спорим. Если где-то можно обойтись без постоянного присутствия человека, бизнес так и сделает — просто потому что это дешевле, – уверен Илья Бальцер.

Пока же города конкурируют за людей, и здесь надо четко понимать целевую аудиторию. Если мы хотим привлечь молодых профессионалов, то отбрасываем базовые вещи вроде зарплаты и карьерного роста — они должны быть по умолчанию. А дальше возникает вопрос среды.

– Если человек живет в Тюмени, где с городской средой очень неплохо, то переехать в город со средой хуже он сможет только за гораздо большие деньги.

Дальше идут сервисы, заточенные именно на эту аудиторию. Мы должны развивать досуг для людей 20–40 лет и не тратить ресурсы на условный «серебряный возраст». Часто это молодые семьи, поэтому критически важно высококлассное школьное и дошкольное образование, – считает эксперт.

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