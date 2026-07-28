«Финишная прямая»: стройотрасль Югры ждёт новых специалистов

Фото: Стройкомплекс Югры

Приёмная кампания 2026 выходит на финишную прямую. 27 июля вузы страны опубликовали рейтинговые списки абитуриентов. До 5 августа вузы принимают оригиналы документов для основного зачисления, а колледжи и техникумы будут вести приём вплоть до 15 августа. Для строительного сектора округа эти даты — важнейшие ориентиры: именно сейчас формируется кадровый резерв, которому вскоре предстоит воплощать в жизнь масштабные инфраструктурные проекты.

В регионе открыто более 16 тысяч вакансий, и строительный блок занимает в этом списке заметное место. При этом отрасль остаётся одной из самых финансово привлекательных: зарплаты здесь держатся на уровне — от 70 до 250 тысяч рублей. Для молодых специалистов это реальный шанс быстро встать на ноги и уверенно строить карьеру.

Власти округа делают всё, чтобы приток кадров не иссякал. На 2026–2027 учебный год заметно увеличен объём бюджетных мест: по строительным направлениям абитуриентам предлагают 200 мест в вузах и 615 — в системе среднего профессионального образования. Подготовку будущих строителей ведут 5 высших учебных заведений и 11 организаций СПО — образовательная база в регионе уже сложилась и продолжает укрепляться.

Особый упор делается на то, чтобы выпускники не просто получали диплом, а сразу включались в работу. Студенты выходят на реальные площадки: кто то — через целевое обучение с гарантированным трудоустройством, кто то — в составе студенческих стройотрядов. Практика становится не дополнением к учёбе, а её частью.

Для молодых управленцев округ готовит дополнительные стимулы. Тем, кто моложе 35 лет, процентную «северную» надбавку выплачивают в полном объёме с первого дня работы на госслужбе. А выпускникам с красными дипломами идут навстречу в части требований к стажу — квалификационные барьеры для них заметно снижены.

Строительный комплекс Югры остро нуждается в инженерах, проектировщиках, сметчиках и специалистах по цифровому моделированию. Это не просто вакансии — это приглашение стать частью больших проектов, менять облик городов и районов.

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