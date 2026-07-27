Аномальная жара до +34 градусов и почти без дождей установилась 27 июля в Югре

Югорчане вновь будут спасаться от жары у воды Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 27 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду . Температура воздуха днем составит +29...+34 градусов, местами до +24 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер западный, северо-западный 2-8 метров в секунду, к ночи - штиль. Утром +25 градусов, днем +29 градусов, вечером +20 градусов.

В Сургуте переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 метров в секунду, к вечеру наступит штиль. Сейчас +24 градуса, днем +29 градусов, вечером +23 градуса.

В Нижневартовске до вечера - переменная облачность, к вечеру ясно и без осадков. Ветер северо-западный 2-6 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +28 градусов, вечером +21 градус.

В Нефтеюганске переменная облачность и без осадков. Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +29 градусов, вечером +22 градуса.

В Когалыме переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 2-8 метров в секунду, к ночи - северный 1-3 метра в секунду. Утром на термометре +25 градусов, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Нягани переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, северо-западный, северный 1-7 метров в секунду, к ночи - штиль. Утром +24 градуса, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Мегионе переменная облачность, к ночи – ясно и без осадков. Ветер северо-западный 1-7 метров в секунду. Сейчас +24 градуса, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Радужном переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-7 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +30 градусов, вечером +20 градусов.

В Лангепасе переменная облачность, возможен слабый дождь, к ночи - ясно. Ветер северо-западный, западный 1-7 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +30 градусов, вечером +21 градус.

В Лянторе переменная облачность, возможен слабый дождь, к ночи - ясно. Ветер западный, юго-западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +30 градусов, вечером +22 градусов.

В Урае переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду, к ночи - штиль. Сейчас +25 градусов, днем +34 градуса, вечером +25 градусов.

В Белоярском переменная облачность и без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-9 метров в секунду. Сейчас +23 градуса, днем +26 градусов, вечером +19 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность и небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, северо-западный 1-8 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +28 градусов, вечером +21 градус.

В Югорске преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западный, северо-западный, восточный 1-5 метров в секунду. Сейчас +25 градусов, днем +32 градуса, вечером +25 градусов.

В Покачах переменная облачность, слабый дождь к ночи - ясно и без осадков. Ветер северо-западный, западный 1-7 метров в секунду, к ночи - штиль. Сейчас +24 градуса, днем +29 градусов, вечером +21 градус.

В Советском преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западный, северо-западный, восточный 1-5 метров в секунду. Сейчас +25 градусов, днем +32 градуса, вечером +24 градуса.