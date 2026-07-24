Энергетики на 33 % снизили количество технологических нарушений в распредсети

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Системообразующая территориальная сетевая организация в 2025 году снизила количество технологических нарушений в энергосистеме ЯНАО, ХМАО-Югры и Тюменской области на 10,9 %, в частности в электросетях 6-35 кВ – на 12 %, а в распределительной сети 0,4 кВ – на 33 %.

«Ритмичному снижению количества нештатных ситуаций способствуют серьезные вложения в ремонт и модернизацию энергоинфраструктуры. Только за последние три года объем инвестиционных средств, направленных на строительство, модернизацию и реконструкцию энергообъектов Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, составил почти 44 миллиарда рублей. Если взять производственную программу, то за тот же период на ремонт и техническое обслуживание суммарно направлено 17,3 миллиарда рублей», - рассказала генеральный директор компании «Россети Тюмень» Елена Бакланова.

Энергокомпания осуществляет последовательную и непрерывную работу для сохранения системной надежности электросетевого комплекса трех регионов.