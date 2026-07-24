В Югре 24 июля станет чуть прохладнее и пройдут небольшие дожди

Жара сегодня немного спадет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 24 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +22...+27 градусов.

В Ханты-Мансийске солнечно и без осадков. Ветер северный 2-6 метров в секунду. Утром +14 градусов, днем +20 градусов, вечером +13 градусов.

В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Сейчас +16 градусов, днем +21 градус, вечером +16 градусов.

В Нижневартовске до полудня облачно, после - переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 4-8 метров в секунду, к ночи - штиль. Утром +13 градусов, днем +21 градус, вечером +17 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность и без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Утром +15 градусов, днем +21 градус, вечером +15 градусов.

В Когалыме переменная облачность и без осадков. Ветер северный 3-10 метров в секунду. Утром на термометре +15 градусов, днем +22 градуса, вечером +16 градусов.

В Нягани солнечно, вечером - переменная облачность и без осадков. Ветер восточный 1-3 метра в секунду, к ночи юго-восточный 1-4 метра в секунду. Утром +16 градусов, днем +25 градусов, вечером +18 градусов.

В Мегионе переменная облачность, к ночи слабый дождь. Ветер северо-западный, северный 4-8 метров в секунду. Сейчас +14 градусов, днем +22 градуса, вечером +17 градусов.

В Радужном переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северный 4-9 метров в секунду, к ночи сменится на северо-западный 1-5 метров в секунду. Утром +16 градусов, днем +21 градус, вечером +16 градусов.

В Лангепасе переменная облачность и без осадков. Ветер северный 4-8 метров в секунду, к ночи северо-западный 2-6 метров в секунду. Утром +14 градусов, днем +23 градуса, вечером +16 градусов.

В Лянторе переменная облачность и без осадков. Ветер северный 3-7 метров в секунду, к ночи немного сбавит силу. Утром +15 градусов, днем +21 градус, вечером +16 градусов.

В Урае до вечера солнечно, после - переменная облачность и без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, юго-восточный 1-4 метра в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.

В Белоярском преимущественно солнечно и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 1-5 метров в секунду. Сейчас +13 градусов, днем +22 градуса, вечером +16 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность и без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Утром +15 градусов, днем +20 градусов, вечером +15 градусов.

В Югорске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-6 метров в секунду, к ночи - штиль. Сейчас +20 градусов, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.

В Покачах переменная облачность, к ночи - ясно и без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Сейчас +14 градусов, днем +23 градуса, вечером +17 градусов.

В Советском до полудня солнечно, после - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-6 метров в секунду, к ночи - штиль. Сейчас +20 градусов, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.