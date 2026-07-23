«Россети Тюмень» приняли в эксплуатацию часть энергообъектов Нефтеюганска

Фото: Анна Галимова

Администрация города Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре передала в безвозмездное владение и пользование компании «Россети Тюмень» часть электросетевого имущества. Компетенции системообразующей сетевой организации (СТСО) позволят повысить надежность электроснабжения социально значимой инфраструктуры.

Энергетики приняли на баланс комплектную трансформаторную подстанцию установленной мощностью 2 000 кВА и 42 кабельные линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью около 1500 метров. Данные энергообъекты обеспечивают электроснабжение скважин, установок очистки и подготовки воды для нужд населения, социально значимых учреждений и предприятий муниципалитета.

Системообразующая сетевая организация будет осуществлять управление и контроль технического состояния энергообъектов, а специалисты при необходимости выполнят капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию.

Консолидация активов на базе «Россети Тюмень» является важной частью государственной политики и направлена на повышение надежности электроснабжения потребителей.