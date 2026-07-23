Местами в Югру 23 июля придет адское пекло до +33 градусов

Фото: ЧП Югорск

В четверг, 23 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +23...+28 градусов, местами до +33 градусов.

В Ханты-Мансийске солнечно и без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +23 градуса, вечером +13 градусов.

В Сургуте солнечно и без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +36 градусов, вечером +16 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, к ночи ясно и без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +26 градусов, вечером +18 градусов.

В Нефтеюганске солнечно и без осадков. Ветер северный 5-9 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +27 градусов, вечером +15 градусов.

В Когалыме переменная облачность и без осадков. Ветер северный 4-12 метров в секунду. Утром на термометре +16 градусов, днем +22 градуса, вечером +15 градусов.

В Нягани переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный, северный 3-8 метров в секунду, к ночи - штиль. Утром +15 градусов, днем +24 градуса, вечером +16 градусов.

В Мегионе преимущественно солнечно и без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду, к ночи утихнет до 2-8 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +28 градусов, вечером +18 градусов.

В Радужном переменная облачность, к вечеру - ясно и без осадков. Ветер северный 4-11 метров в секунду, к ночи чуть стихнет. Утром +18 градусов, днем +24 градуса, вечером +16 градусов.

В Лангепасе переменная облачность и без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду, к ночи чуть стихнет. Утром +20 градусов, днем +27 градусов, вечером +16 градусов.

В Лянторе утро пасмурное, а далее солнечно и без осадков. Ветер северный 5-9 метров в секунду, к ночи немного сбавит силу. Утром +18 градусов, днем +25 градусов, вечером +15 градусов.

В Урае до вечера солнечно, после - переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный, северный 2-7 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Белоярском переменная облачность, вечером – солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный, северный 1-8 метров в секунду. Сейчас +11 градусов, днем +20 градусов, вечером +12 градусов.

В Пыть-Яхе преимущество солнечно и без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +27 градусов, вечером +15 градусов.

В Югорске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 1-7 метров в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +26 градусов, вечером +19 градусов.

В Покачах преимущественно солнечно и без осадков. Ветер северный 4-10 метров в секунду, к ночи чуть утихнет. Сейчас +19 градусов, днем +26 градусов, вечером +16 градусов.

В Советском переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 1-7 метров в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +26 градусов, вечером +18 градусов.