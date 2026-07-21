На капитальный ремонт аэропорта Ханты-Мансийска выделено более 3,2 млрд рублей

Фото: аэропорт Ханты-Мансийска

Воздушную гавань окружной столицы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ждет масштабное обновление. На капитальный ремонт аэропорта выделены более 3,2 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-лужба аэропорта.

Подрядчиком стал АО «Донаэродорстрой». С ним уже заключен контракт. Скоро специалисты примутся за работу. Она будет разделена на несколько этапов и продлится несколько лет.

- Наша основная задача — сфокусироваться на работах по капитальному ремонту, при этом уделить особое внимание применению современных технологий и материалов, чтобы обеспечить бесперебойную работу аэропорта. Это самая важная и масштабная работа для нашего аэропорта за весь период его существования, которая повысит уровень безопасности и комфорта на десятилетия вперед, – прокомментировал генеральный директор АО «Юграавиа» Александр Качура.

Сперва подрядчик обследует объекты аэропорта: проверит состояние покрытий и конструкций. Затем будет разработан проект будущего ремонта и рассчитана его точная стоимость. После одобрения в Главгосэкспертизе России начнутся сами строительные работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: