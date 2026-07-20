Сотрудники Природнадзора Югры у дороги встретили медведя, который ел из мусорного бака

Фото: Природнадзор Югры

Инспекторы Ханты-Мансийского управления Природнадзора Югры во время патрулирования лесов на обочине автодороги Ханты-Мансийск – Горноправдинск увидели медведя. хозяин тайги с большим аппетитом ел прямо из старой железной бочки.

Специалисты ведомства предупреждают: такая картинка вовсе не повод для умиления. Не нужно останавливаться и подкармливать дикого зверя, не стоит снимать его и вообще как-то с ним контактировать. Рацион медведя на 85% состоит из растительной пищи, куда входят ягоды, грибы, орешки. Остальное - это рыба и мелкие животные. Пища, которую предлагают люди, для них абсолютно неестественна и вредна. Если медведь пробует «человеческую» еду, он уже не хочет от нее отказываться и будет идти к населенным пунктам и дачам за добычей. А это уже угроза жизни людям. Его остается только убить.

Если вы стали свидетелем появления дикого зверя на дороге или вблизи населенного пункта, категорически запрещается:

- Подкармливать животное.

- Приближаться, делать селфи или снимать на видео.

- Пытаться отпугнуть зверя с помощью машины.