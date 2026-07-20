Югорск обогнал Нефтеюганск по собираемости взносов на капремонт

Фото: Стройкомплекс Югры

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт по итогам июля в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре составил 96,2%. Югорск на этот раз обогнал Нефтеюганск и встал на четвертую строчку. А в УрФО Югра регулярно входит в тройку лучших регионов по собираемости взносов на капремонт. Такие данные приводит департамент ЖКК и энергетики Югры.

В настоящее время в топ-5 муниципалитетов Югры по собираемости взносов на капремонт вошли: Когалым - 97,91%; Лангепас - 97,63%; Покачи - 97,56%; Югорск – 97,06% и Нефтеюганск – 96,91%.

Отмечено, что Когалым, Лангепас и Покачи остались на своих бессменных местах.

В департаменте напоминают, что от общей платежной дисциплины зависит, сможет ли региональный фонд капремонта выполнить программу в срок и в полном объеме: смонтировать новые безопасные лифты, капитально обновлять кровли, привести в порядок изношенные инженерные сети.