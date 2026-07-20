Из горящего дома в Сургуте эвакуировали 22 человека

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Пожар в квартире жилого многоэтажного дома на Пролетарском проспекте в Сургуте стал причиной эвакуации 22 человек, четверо из которых – дети. На момент прибытия первых пожарных расчетов из окон наблюдался дым из окна.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, в результате пожара полностью уничтожены мебель, бытовая техника, натяжной потолок на общей площади 10 квадратных метров. Квартира закопчена по всей площади 60 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и раненых. Предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

За прошедшую неделю пожарно-спасательными подразделениями МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре ликвидировано 39 возгораний.

Огнём уничтожено восемь строений, одно транспортное средство, повреждено семь единиц техники и 32 строения.