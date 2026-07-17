В Югре за ДТП с двумя погибшими осудили водителя грузовика

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вынесен приговор водителю грузового автомобиля за смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, 50-летний житель Оренбургской области был признан виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». В марте 2024 года оренбуржец за рулем грузовика ехал по автомобильной дороге Октябрьского района, выехал на встречку и врезался в лоб в «КАМАЗ». В результате ДТП двое пассажиров получили несовместимые с жизнью травмы, от которых скончались на месте происшествия.

Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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