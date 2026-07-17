Парк аттракционов в Сургуте ожидает масштабное обновление

Фото: соцсети Максима Слепова

Администрация Сургута разрабатывает новую концепцию, которая привлечет частный бизнес для реализации проекта по масштабному обновлению городского парка аттракционов. Однако, в случае, если бизнес не захочет вкладывать деньги, проект все равно будет осуществлен, но уже за счет муниципального бюджета. Работы будут завершены в течение одного года. Об этом заявил глава Сургута Максим Слепов.

Новые аттракционы уже покупаются. Так, в 2025 году появились карусель «Мальвина», качели «Жемчужина» и зимний «Тюбинг-кросс». Этим летом установлены 7 уличных тренажёров, а к лету 2026 года купят аттракцион «Биоробот».

Кроме того, Максим Слепов на велосипеде проинспектировал благоустройство парка «За Саймой». По итогам переговоров с подрядной организацией была подтверждена готовность сдать новые пешеходные дорожки к концу августа.

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