На Урай обрушились сильные ливни с грозами: погода в Югре 17 июля 2026 года

Фото: правительство Югры

В пятницу, 17 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в западных районах кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза. Непогода затронет Кондинский, Советский, Берёзовский, Октябрьский районы, а также

города Урай, Югорск и Нягань.Ветер северо-восточный 5–10 метров секунду. Воздух днем прогреется до +23...+28 градусов, в западных районах округа местами +13...+18 градусов.

В Ханты-Мансийске до полудня пасмурно, после - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-8 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +25 градусов, вечером +17 градусов.

В Сургуте переменная область, без осадков. Ветер северо-восточный 4-10 метров в секунду. Сейчас +21 градус, днем +27 градусов, вечером +21 градус.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-10 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +25 градусов, вечером +20 градусов.

В Нефтеюганске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-8 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Когалыме переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-11 метров в секунду. Утром на термометре +22 градуса, днем +26 градусов, вечером +19 градусов.

В Нягани пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, северный 3-9 метров в секунду. Утром +18 градусов, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Мегионе облачно с прояснениями и без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-10 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +28 градусов, вечером +21 градус.

В Радужном переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 1-10 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +26 градусов, вечером +18 градусов.

В Лангепасе переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-10 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Лянторе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 1-9 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.

В Урае пасмурно, сильные дожди с грозами. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, вечером - штиль. Утром +19 градусов, днем +20 градусов, вечером +18 градусов.

В Белоярском облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, северный 2-9 метров в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +25 градусов, вечером +18 градусов.

В Пыть-Яхе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 2-8 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +25 градусов, вечером +20 градусов.

В Югорске облачно с прояснениями, днем слабый дождь. Ветер северо-восточный, северный 1-9 метров в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +23 градуса, вечером +19 градусов.

В Покачах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 1-10 метров в секунду. Сейчас +21 градус, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Советском пасмурно, днем слабый дождь. Ветер северо-восточный, северный 1-9 метров в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +24 градуса, вечером +19 градусов.