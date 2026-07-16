В рамках КРТ в Сургутском районе планируют построить 230 тысяч квадратных метров жилья

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В поселениях Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируется построить 230 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит переселить из авариек более тысячи семей. Об этом в социальных сетях сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Во время рабочей поездки в Барсово он обозначил планы, которые ждут поселения и что дает КРТ жителям.

- Этот механизм позволяет расселить аварийные дома и параллельно создать необходимую инфраструктуру на участках. Сургутский район - один из лидеров Югры по реализации проектов комплексного развития территорий, – отметил Андрей Трубецкой.

Работы в рамках КРТ уже ведутся. Так, в Барсово и Солнечном на сегодня реализуются четыре проекта – ведется строительство 50 тысяч квадратных метров жилья общей площадью участков 11,6 га. Здесь возведут 14 жилых домов на 1733 квартиры с коммерческими помещениями на первых этажах. Помимо строительства, подрядчики обязательно проведут благоустройство территорий.

- Благоустройство - не второстепенная задача, а неотъемлемая часть комплексного развития, которая напрямую влияет на облик поселений и удобство жителей. В Барсово, помимо строительства жилья в рамках проекта предусматривают создание сквера с пешеходной аллеей, ремонт улично-дорожной сети и проектирование Центра единоборств, – подчеркнул глава Сургутского района.

Скоро на торги выйдет проект КРТ в Лянторе, где планируется возведение более 52 тысяч квадратных метров жилья на участке 5,8 га.

Также градостроительный совет Югры на прошлой неделе одобрил еще четыре проекта, благодаря которым в Солнечном и Белом Яре возведут порядка 76 тысяч квадратных метров жилья, а также благоустроят территории.