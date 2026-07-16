Сургутский район стал лидером Югры по поддержке НКО и социального предпринимательства

Фото: соцсети Андрея Трубецкого

В ежегодном рейтинге департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2025 год по поддержке НКО и социального предпринимательства первое место занял Сургутский район.

Оценка проводилась по 30 критериям. И это не спроста. На 1 января 2026 года в муниципалитете зарегистрировано 186 социально ориентированных организаций, 80 из которых включены в реестры поставщиков соцуслуг. За 2025 год НКО оказали помощь 74 тысячам жителей, муниципальные учреждения – почти миллиону человек в сферах дошкольного образования, организации детского и молодежного отдыха, спортивных и массовых мероприятиях.

– По итогам 2025 года Сургутский район поднялся в региональном рейтинге с третьего места на первое, – поделился в социальных сетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Фото: соцсети Андрея Трубецкого

В администрации отметили, что развитие некоммерческого сектора остаётся приоритетом в муниципалитете.

– По 100 баллов муниципалитет получил за работу Ресурсного информационного центра Сургутского района и управления муниципального проектного офиса, который открыли в 2025 году, а также за деятельность «Добро.Центра», запущенного в Лянторе в 2024 году. Отмечены высокий показатель передачи муниципального имущества СО НКО и субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия, – 4308,1 кв. м, а также количество социальных предпринимателей и программы по их поддержке, – добавил Андрей Трубецкой.