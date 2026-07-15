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НовостиПроисшествия15 июля 2026 6:45

Химическая атака на детской площадке: прокуратура Югры проверяет взрыв бутылки

Прокуратура Югры проверяет нападение подростков с бутылкой химикатов на ребенка
Серафима Краснова
Фото: ЧП Югра, ВК.

Фото: ЧП Югра, ВК.

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура инициировала проверку после сообщения в соцсетях информации о нападении на подростка. На игровой площадке в окружной столице группа детей бросила в мальчика бутылку с «неустановленным химическим веществом».

По совам матери пострадавшего ребенка, емкость разорвалась при ударе. Брызги смеси попали мальчику на лицо и руки, вызвав сильный зуд и раздражение кожи. Подростка доставили в больницу для оказания медицинской помощи, однако сейчас его жизни ничего не угрожает.

В ходе проверки надзорное ведомство оценит работу органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Также правоохранительные органы проводят доследственную проверку по данному факту, которая находится на контроле прокуратуры.

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