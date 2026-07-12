На Югру 12 июля обрушатся шквалистый ветер и град. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики Обь-Иртышского УГМС дали жителям Югры штормовое предупреждение – на регион движется непогода. В регионе 12 июля ожидаются, дожди, ветер и град.

«Согласно штормовому предупреждению днем 12 июля 2026 года местами в ХМАО ожидаются: дожди разной интенсивности, грозы, шквалистое усиление ветра при грозах с порывами 16-21 м/с возможен град», – говорится в сообщении югорских спасателей.

Добавим, из прогноза Обь-Иртышского УГМС также следует, что в воскресенье, 12 июля, в Югре по-прежнему будет стоять теплая погода. Дневная температура по региону составит от +24 до +26 градусов Цельсия, в Сургуте ожидается до +29 градусов. Аналогичная жара с возможными грозами и градом ожидается и в последующие дни, 13 и 14 июля.

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