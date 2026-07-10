Коренного югорчанина осудят за хранение дома ружья и патронов

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Белоярском осудят 58-летнего представителя коренного малочисленного народа Севера за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Мужчину обвиняют по двум уголовным статьям: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконное изготовление оружия».

По данным УМВД по ХМАО-Югре, белоярец хранил в доме и гараже гладкоствольное ружье, 660 граммов пороха, 66 патронов, а также принадлежности для изготовления боеприпасов, которые были изъяты полицейскими и направлены на экспертизу. При этом разрешение на всю эту «радость» мужчина не имел. Белоярец рассказал, что ведет традиционный для его народа образ жизни и с детства обучен рыбалке и охоте. Разрешения на оружие у него нет и никогда не было. Оружие и боеприпасы ему достались от родственника. Для охоты он изготовил патроны, часть из них использовал, остальные хранил в гараже, а порох в емкостях на чердаке.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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