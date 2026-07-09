Энергетики направили девять миллионов рублей на плановый ремонт ЛЭП в Югре

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Энергетики завершили плановый капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергетики переставили три металлические опоры ЛЭП массой 2,5 тонны каждая на новые фундаменты. На выполнение технических мероприятий системообразующая сетевая организация направила порядка девяти миллионов рублей.

Специалисты «Россети Тюмень» при помощи автокрана грузоподъемностью 32 тонны выполнили подъем опор с поочередным высвобождением фундаментов и последующим демонтажем. Для большей устойчивости 25-метровых металлических конструкций в условиях сильной заболоченности новые железобетонные сваи погрузили в грунт на глубину порядка 10 метров. Работы выполнены без ограничения электроснабжения потребителей.

Всего к плановым мероприятиям привлекались 11 специалистов и пять единиц спецтехники.

Добавим, что «Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке электросетевого комплекса ХМАО-Югры к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов. Капитальный ремонт линии электропередачи повысил надежность электроснабжения жителей и социально значимых объектов поселка Казым.