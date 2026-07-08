При пожаре в гараже Ханты-Мансийска сгорели два автомобиля

Пожар утром в гараже по улице Шевченко в Ханты-Мансийске произошел 8 июля. В результате сгорели два автомобиля. находящиеся внутри.
По данным МЧС России по ХМАО-Югре, в 08:54 поступило сообщение о пожаре. Спасатели приыбли в считанные минуты. В 09:08 пожар был локализован, в 09:11 ликвидировано открытое горение.
В результате пожара одноэтажного гаража полностью уничтожен один автомобиль, ещё один автомобиль поврежден. Также сгорели оконные проёмы гаража, а само помещение закопчено по всей площади. К тушению пожара привлекались 2 единицы спецтехники и 8 сотрудников МЧС России.
Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.
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