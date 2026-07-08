Парня из Екатеринбурга задержали в Югре с крупной партией наркотиков

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сотрудники наркоконтроля задержали с крупной партией синтетического наркотика 20-летнего жителя города Екатеринбурга. Запрещенные вещества он перевозил в автомобиле.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, полицейские нашли в автомобиле свердловчанина спрятанные в салоне наркотики. Кроме того, в его телефоне оперативники обнаружили фотографии и координаты уже оборудованных им закладок. Благодаря чему изъяли содержимое тайников. Всего получилось почт 6 кг наркоты, которую направили на экспертизу. Это оказался мефедрон.

Уже известно, что молодой человек работал на онлайн-магазин, специализирующийся на продаже наркотиков. По указанию анонимного куратора он забрал партию товара из схрона в лесу под Екатеринбургом, после чего привёз в Югру, где намеревался его сбыть.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу. Расследование продолжается.

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