В Советском и Югорске сильные дожди с грозами: погода в Югре 8 июля 2026 года

Сильные дожди с грозами пройдут в Югре местами Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 8 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, по северо-западу дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +26...+31 градуса, в Нижневартовском районе +18...+23 градуса.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, вечером дождь с грозой. Ветер юго-восточный, южный 3-7 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Сургуте солнечно и без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 1-6 метров в секунду. Сейчас +19 градус, днем +23 градуса, вечером +1 градусов.

В Нижневартовске до полудня – переменная облачность, после - солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный, северный 1-6 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +23 градуса, вечером +15 градусов.

В Нефтеюганске солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 1-6 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Когалыме солнечно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 1-8 метров в секунду. Утром на термометре +20 градусов, днем +24 градуса, вечером +16 градусов.

В Нягани переменная облачность, дожди с грозами. Ветер юго-восточный, южный 1-8 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +27 градусов, вечером +21 градус.

В Мегионе солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, северный 1-6 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +25 градусов, вечером +16 градусов.

В Радужном солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. Утром +18 градусов, днем +22 градуса, вечером +17 градусов.

В Лангепасе солнечно и без осадков. Ветер восточный, северный, северо-восточный 2-6 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +26 градусов, вечером +16 градусов.

В Лянторе солнечно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 1-5 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +28 градусов, вечером +21 градус.

В Урае переменная, дожди с грозами. Ветер южный, юго-западный 2-8 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +28 градусов, вечером +22 градуса.

В Белоярском переменная облачность, вечером дожди с грозами. Ветер восточный, юго-восточный, южный 2-9 метров в секунду. Сейчас +21 градус, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Пыть-Яхе солнечно, без осадков. Ветер южный, восточный 1-5 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Югорске переменная облачность, сильные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, южный, юго-западный 1-8 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +26 градусов, вечером +21 градус.

В Покачах солнечно, без осадков. Ветер Ветер северо-восточный, северный, восточный 1-6 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +25 градусов, вечером +16 градусов.

В Советском переменная облачность, сильные дожди с грозами. Ветер южный, юго-восточный, юго-западный 1-6 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +26 градусов, вечером +21 градус.