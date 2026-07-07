Истории семей, для которых вахта стала образом жизни

Фото: Иван Горбунов

За каждым вахтовиком стоят люди, которые вместе с ним проходят этот путь: ждут возвращения, поддерживают и особенно ценят моменты долгожданных встреч. О них на сайте «Московского комсомольца» вышел проект «Вахта без стереотипов». Мужья и жены сотрудников Новопортовского месторождения рассказали редакции о том, как строится жизнь, когда супруг работает в Арктике по графику 30/30.

– Многие думают: раз муж далеко, на вахте, то он «выпадает» из жизни семьи. Но это не так, – рассказывает участница проекта Валентина Евай. – Благодаря интернету на промысле Данил всегда в курсе всего, что происходит дома. Скажу больше: когда я на работе, дети звонят папе – он и на расстоянии решает их вопросы, помогает с домашкой.

В проекте также приняли участие эксперты. Психолог отметила, что для сохранения крепких отношений в паре имеет значение эмоциональная близость, которую можно поддерживать даже на расстоянии. HR-эксперт рассказала, что работа вахтой становится все привлекательнее: за год количество соискателей, выбирающих такой график работы, выросло на 116% в ЯНАО, на 109% в Тюменской области и на 90% в ХМАО.