Энергетики повысили надежность электроснабжения Повховского месторождения в Югре

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Компания «Россети Тюмень» направила более 3 миллионов рублей на плановый ремонт высоковольтной двухцепной линии электропередачи (ЛЭП) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект участвует в электроснабжении инфраструктуры Повховского месторождения нефти.

Энергетики заменили элементы обрешетки металлических опор, чтобы повысить устойчивость ЛЭП к ветровым нагрузкам. Кроме того, специалисты обновили более 100 комплектов поддерживающей спиральной арматуры, 100 гасителей вибрации, а также смонтировали более 50 заземляющих устройств. В качестве новых комплектующих использовались материалы отечественного производства.

Добавим, что компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует функционирование электросетевого комплекса ХМАО-Югры. Своевременно выполненные профилактические мероприятия повысили надежность электроснабжения одного из крупнейших центров добычи углеводородов Западной Сибири.