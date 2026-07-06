В Сургутском районе чествовали крепкие супружеские пары

Фото: Александр Шумай

В поселке Белый Яр Сургутского района в преддверии Дня семьи, любви и верности чествовали супружеские пары с большим стажем совместной жизни. Торжественная церемония состоялась во время праздника «Благовест». В ней приняли участие крепкие семьи из Локосово, Сытомино, Солнечного, Сайгатиной, Барсово, Угута, Федоровского, Лянтора и, конечно же, Белого Яра. Традиция чествования крепких союзов в муниципалитете действует уже восемь лет.

- В сегодняшнем празднике есть такие замечательные слова: любовь, семья, верность. Если задуматься о них, это основа и общества, и морали, и сознания каждого человека. Я искренне пожелаю, каждому мужчине найти свою Февронию, а каждой женщине – своего Петра. С праздником! – поздравил крепкие пары глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Глава Сургутского района вручил семье Поповых из деревни Сайгатиной медаль «За любовь и верность». Они в любви и согласии проживают более 50 лет. Еще 13 пар счастливы в браке от 40 до 55 лет. Они тоже были отмечены. Андрей Трубецкой наградил и пять многодетных родителей, среди которых оказалась семья участника специальной военной операции.

- С 2018 года реализуется проект «Вместе и навсегда», в рамках которого по заявкам отмечают супругов, чей союз длится от 40 лет и более. Они получают поздравления от имени главы Сургутского района, а юбиляры с полувековым стажем — также от имени губернатора Югры. В этом году в проекте приняли участие 90 пар, – рассказал Андрей Трубецкой.

За 6, 5 лет в проекте «Вместе и навсегда» приняли участие порядка 600 семей.

Сургутский район присоединился ко Всероссийскому параду «Россия — семья семей»: в праздничном шествии приняли участие более 400 человек — многодетные и молодые семьи, супружеские пары юбиляры, представители трудовых династий и юные жители района.

Это мероприятие органично вписывается в приоритеты национального проекта «Семья», нацеленного на укрепление института семьи, поддержку рождаемости и популяризацию традиционных семейных ценностей.