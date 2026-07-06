Интерес югорчан к онлайн-кинотеатрам вырос более чем в шесть раз

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали значительно активнее проводить время за просмотром фильмов, сериалов и мультфильмов в онлайн-кинотеатрах. С начала года объем интернет-трафика на популярных видеосервисах увеличился в 6,2 раза — это один из самых высоких показателей в России. К такому выводу пришли специалисты компании «МегаФон», проанализировав обезличенные данные абонентов.

По объему трафика на онлайн-видеосервисах Югра вошла в десятку регионов-лидеров страны. В топ также попали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Самарская область и Краснодарский край.

Самое популярное время для онлайн-просмотров — выходные. В эти дни жители округа расходуют на видеоконтент на 10–15% больше интернет-трафика, чем в будни. Повышенная активность наблюдается и по понедельникам, тогда как к концу рабочей недели интерес к просмотрам заметно снижается.

По данным исследования, чаще всего онлайн-кинотеатрами пользуются мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Именно эта возрастная группа демонстрирует наибольшую активность среди жителей региона.

«Мы видим, что интерес жителей Югры к онлайн-кинотеатрам остается высоким. Просмотр фильмов, сериалов и мультфильмов все чаще становится частью повседневного досуга, а пользователи выбирают удобные способы смотреть контент на разных устройствах. Например, сервисы, объединяющие сразу несколько ресурсов и позволяющий смотреть новинки как на Smart TV, так и на смартфонах и планшетах», — отметил директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.