Более 70 участников собрал День обласа на соревнованиях в Сургутском районе

Фото: А.Андронов

В посёлке Тром Аган Сургутского района в минувшую субботу состоялся традиционный праздник, который объединяет спорт, культуру и разные поколения коренных народов Югры День Обласа.

В мероприятии приняли участие более 300 человек, в число которых вошли представители общин малочисленных народов Севера, гости и жители муниципалитета, в том числе более 70 участников соревнований. Спортсмены соревновались в четырех возрастных категориях, как в личных, так и парных заездах. Победители стали обладателями ценных призов: бытовой техники, электроинструментов, в том числе лодок и лодочных моторов, которые предоставили организаторы и партнеры мероприятия.

- Очень рад всех приветствовать на традиционном 21 празднике – Дне обласа. Мы его сохранили, сделали более интересным и по организации, и по призовому фонду. Рад, что историю, культуру, традиционный образ жизни коренных народов Севера чтят, помнят уважают. Чуть меньше 4 тысяч ханты и манси проживают на территории Сургутского района. Поддержка коренных – это наша обязанность, – обратился к участникам соревнований и зрителям глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Андрей Трубецкой напомнил, что соревнования на обласах — традиционных лодках долблёнках, исторически связаны с образом жизни ханты и манси. Самые опытные в управлении обласом – живут на территории Сургутского района. На международных соревнованиях на Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах местные представители коренных народов вошли в число призеров, успешно обойдя порядка 300 конкурентов.

Фото: А.Андронов

День Обласа в Тром Агане для коренного населения значит гораздо больше, чем просто праздник. Он позволяет молодёжи прикоснуться к истокам культуры своего народа, а старшему поколению — передать свои знания и ценности. Такие события помогают сберечь уникальные традиции, которые веками формировали самобытность Сургутского района, и делают культурное наследие не просто страницей истории, а важной частью современной жизни территории.

Самый старший участник соревнований Михаил Данилович Сопочин отметил, что для него важным является то, стало больше участников из молодежи. Ценно то, что традиция не уйдёт, а будет жить дальше.

- Эта победа является доказательством того, что здесь очень многое делают для сохранения традиционных видов промысла и культуры коренных жителей. Этот праздник организован администрацией Сургутского района. И коренные жители с мая ждут и готовятся к этому празднику. Когда реки и озера открываются, они начинают тренироваться. Для них такие мероприятия как День Обласа, Слет оленеводов, рыбаков и охотников – очень важны. Призы – достойные. Поэтому хочу сказать спасибо главе Сургутского района Андрею Трубецкому, его команде за то, что организуют такие праздники. Коренные жители довольны, что могут продолжать свои традиции, соответственно, и молодежь тянется на стойбища. Это здорово, – высказался президент Союза оленеводов Югры Степан Кечимов.

Фото: А.Андронов

На территории Сургутского района проживают более 3,5 тысячи представителей коренных малочисленных народов Севера. Порядка 2,5 тысяч из них ведут традиционный образ жизни, большую часть времени проживая на стойбищах и занимаясь оленеводством, рыболовством, охотой и сбором дикоросов.

Сохранение культуры, традиций и быта коренных малочисленных народов Севера – в числе приоритетных задач, которые власти ставят перед собой в Сургутском районе.

Работа по взаимодействию с коренными малочисленными народами выстроена системно. Коммуникация с ханты и манси налажена, индивидуально задачи отрабатывают с общинами на заседаниях Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при главе Сургутского района. Встречи представителей Совета проходят четыре раза в год. Мероприятия организованы для всех, чтобы каждый из коренных жителей мог обсудить актуальный для себя вопрос. Необходимая поддержка, направленная на сохранение традиционного образа жизни, также реализуется путем выделения субсидий.

- В программе Сургутского района на поддержку коренных малочисленных народов Севера заложено порядка 16,5 млн рублей. Вместе с организацией национальных праздников финансирование составляет порядка 20 млн рублей. Львиная доля из этих средств составляет компенсационные выплаты, которые коренные жители района получают за покупку спецтехники, моторного оборудования, за обучение вождению, безопасному обращению с оружием, за покупку оленей. Меры поддержки в Югре расширяют. Сейчас обсуждают инициативу по поддержке мастеров по изготовлению обласа. Есть немного таких умельцев, которые могут выдолбить такие лодки и передать свое мастерство преемникам. Одна из новых мер поддержки, которая к концу года должна быть реализована – это компенсация кормов для оленей. Сургутский район на эти цели планирует потратить порядка 12 млн рублей, – прокомментировал директор департамента внутренней и информационной политики администрации Сургутского района Виталий Щербаков.

Помимо гонок на обласах, участников и гостей праздника порадовала концертная программа, а также выставки народного творчества, конкурс национальных костюмов, возможность попробовать аутентичные блюда.