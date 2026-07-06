Почти без дождей и комфортная температура: погода в Югре 6 июля 2026 года

В Югру возвращается жара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 6 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +24...+29 градусов, местами до +19 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, слабая вероятность дождя. Ветер восточный, юго-восточный, северо-восточный 2-6 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +26 градусов, вечером +19 градусов.

В Сургуте утром вечером – ясно, днем - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 2-6 метров в секунду. Сейчас +23 градуса, днем +26 градусов, вечером +18 градусов.

В Нижневартовске до вечера – ясно, после – переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-7 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +24 градуса, вечером +17 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 2-6 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +26 градусов, вечером +19 градусов.

В Когалыме переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-9 метров в секунду. Утром на термометре +19 градусов, днем +23 градуса, вечером +16 градусов.

В Нягани облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Мегионе преимущественно солнечно и без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Сейчас +21 градус, днем +26 градусов, вечером +17 градусов.

В Радужном переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 2-7 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +26 градусов, вечером +17 градусов.

В Лангепасе солнечно и без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +26 градусов, вечером +17 градусов.

В Лянторе переменная облачность, после обеда - сильные дожди. Ветер восточный, северо-восточный 3-10 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Урае утром и вечером – солнечно, днем переменная, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 2-6 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +25 градусов, вечером +19 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. Сейчас +17 градусов, днем +22 градуса, вечером +17 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +27 градусов, вечером +19 градусов.

В Югорске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 1-6 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +28 градусов, вечером +21 градус.

В Покачах солнечно, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +24 градуса, вечером +17 градусов.

В Советском переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 1-5 метров в секунду. Сейчас +21 градус, днем +28 градусов, вечером +21 градус.