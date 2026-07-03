Победители Всероссийской олимпиады Группы «Россети» из Тюмени и Сургута отправятся в «Орленок»

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Итоги Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети» подведены в Тюменском макрорегионе. Среди 364 участников интеллектуального состязания победителями стали ученики 8, 9 и 10 классов из Тюмени и Сургута. Участники выполняли тестовые задания по физике, математике, информатике и практические кейсы, которые подготовили преподаватели Национального исследовательского университета «МЭИ».

Результаты своей работы интеллектуалы представили на финальной оценочной конференции, которая состоялась на площадке «Россети Тюмень» в Сургуте.

Решения финалистов оценивало экспертное жюри: доцент кафедры теоретических основ электротехники Института электроэнергетики НИУ «МЭИ» Максим Силаев, ведущий сервис-менеджер ООО «Инфосекьюрити» Виктория Разницына, доценты кафедры радиоэлектроники и электроэнергетики Сургутского государственного университета Александр Бигун и Леонид Владимиров, а также заведующий кафедрой, кандидат физико-математических наук Виталий Рыжаков.

Среди восьмиклассников и десятиклассников лучшие результаты показали ребята из 92-ой и 65-ой школ города Тюмени, а в категории девятиклассников победительницей стала ученица школы № 10 из Сургута.

За победу в олимпиаде школьники получат дополнительные баллы к ЕГЭ и будут приглашены на энергетические проектные смены на базе Университетской гимназии МГУ им. М. В. Ломоносова и Всероссийского детского центра «Орленок».

Напомним, что Всероссийская олимпиада школьников Группы «Россети» проводится с 2018 года. За это время к проекту присоединились более 1,6 тысячи учащихся из Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, 38 из них заняли призовые места.