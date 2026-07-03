Школьные столовые Сургутского района признаны лучшими в ХМАО

Фото: соцсети Андрея Трубецкого

Школьные столовые Сургутского района оказались лучшими в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Первое место по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2026» заняла столовая Солнечной СОШ №1, среди городских – третье место у Барсовской школы №1.

В 2025 году столовая Солнечной школы занимала второе место, а в этом году стала лучшей в регионе. И эти достижения не спроста. Достойные оценки школьные столовые Сургутского района получили, в том числе, благодаря планомерному обновлению профильной инфраструктуры. По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, за 5 лет на технологическое оснащение столовых администрация муниципалитета направила 23,7 млн рублей. Ежегодно на это направление выделялось от четырех до шести млн рублей. В настоящее время современное оборудование есть во всех общеобразовательных учреждениях района.

Фото: соцсети Андрея Трубецкого

- За последние несколько лет в образовательных учреждениях Сургутского района обновили 18 пищеблоков: модернизировали инженерные системы, перепланировали производственные помещения, заменили сантехнику. Общий объем вложений составил почти 25 млн рублей. Работа продолжается. Летом пройдет ремонт пищеблока в Ляминской школе, а в лянторском детском саду «Золотая рыбка» заменят систему вентиляции, – сообщил в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В администрации Сургутского района уточнили, что в школах на регулярной основе проводится работа по повышению качества питания учащихся. Важную роль в этом играют родители. Мамы и папы приглашаются директорами школ для общественного контроля за организацией горячего питания, затем мнение родителей учитывается наравне с требованиями надзорных органов и рекомендациями диетологов.

Добавим, что в региональном конкурсе принимали участие образовательные организации со всей Югры. Эксперты давали оценку не только организации питания, но и работе коллективов, состоянию пищеблоков, соблюдению санитарных норм, а также формированию культуры здорового питания.