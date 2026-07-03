Адская жара сходит на нет: погода в Югре 3 июля 2026 года

Фото: правительство Югры

В пятницу, 3 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +23...+28 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, небольшие дожди, к ночи - гроза. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +23 градуса, вечером +17 градусов.

В Сургуте до обеда переменная облачность, после – пасмурно, дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, северо-восточный 2-9 метров в секунду. Сейчас +23 градуса, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.

В Нижневартовске преимущественно пасмурно, к ночи слабый дождь. Ветер восточный, юго-восточный 2-9 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Нефтеюганске до полудня - переменная облачность, после – пасмурно, сильные дожди и гроза. Ветер восточный, северо-восточный 3-9 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.

В Когалыме облачно с прояснениями, к ночи слабый дождь. Ветер восточный, юго-восточный 2-11 метров в секунду. Утром на термометре +22 градуса, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Нягани облачно с прояснениями, дожди. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +23 градуса, вечером +19 градусов.

В Мегионе до вечера переменная облачность, к ночи облачно и небольшие дожди. Ветер восточный, юго-восточный 2-9 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +28 градусов, вечером +21 градус.

В Радужном переменная облачность, к ночи - облачно и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 1-8 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +27 градусов, вечером +19 градусов.

В Лангепасе до вечера - переменная облачность, к ночи облачно, небольшие дожди. Ветер восточный 2-10 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Лянторе переменная облачность, после обеда - сильные дожди. Ветер восточный, северо-восточный 3-10 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Урае переменная, вечером дожди. Ветер северо-восточный, восточный, северный 2-8 метров в секунду. Утром +18 градусов, днем +25 градусов, вечером +19 градусов.

В Белоярском облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-9 метров в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +24 градуса, вечером +17 градусов.

В Пыть-Яхе до обеда - переменная облачность, после - пасмурно и дожди. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Югорске переменная облачность, небольшие дожди. Ветер северо-восточный, северный 2-8 метров в секунду. Сейчас +17 градусов, днем +23 градуса, вечером +18 градусов.

В Покачах до вечера переменная облачность, к ночи – облачно, днем слабый дождь. Ветер восточный 2-9 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +27 градусов, вечером +21 градус.

В Советском до полудня – пасмурно, после - переменная облачность и слабый дождь. Ветер северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Сейчас +17 градусов, днем +23 градуса, вечером +18 градусов.